Морозу хтось сказав, що ми - в правовій державі

Голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ закликав Центральну виборчу комісію «не підігравати тим чи іншим політичним силам».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні парламенту.

«Від імені Верховної Ради я ще раз звертаюсь до ЦВК – робіть те, що передбачено вам законом, виконуйте закон і не підігравайте тим чи іншим політичним силам, які хочуть розіграти штучно трагедію для України», - наголосив О.МОРОЗ.

За його словами, спочатку було створено «штучний прецедент» щодо блокування роботи Конституційного Суду, а тепер і щодо блокування роботи ЦВК. «Кажуть, ми в правовій державі і рухаємось до демократії. Це щось дуже нагадує клініку правову, а не правовідносини, передбачені Конституцією і законами України», - зауважив О.МОРОЗ.

На його думку, голова ЦВК - «нехай він буде найкращим юристом в Україні чи у світі» - повинен виконувати свій обов’язок. За словами О.МОРОЗА, якщо більшість членів ЦВК ініціює проведення засідання, то керівник комісії має провести це засідання.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 1 червня призначила новий склад Центральної виборчої комісії.

До нового складу ЦВК увійшло 8 осіб від коаліції та 7 – від опозиції.

Декілька днів поспіль ЦВК не може провести засідання через відсутність кворуму: засідання ініціюють вісім членів комісії, призначених коаліцією.