Янукович підніме бурю на РНБО

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що засідання Ради національної безпеки і оборони готується незавчасно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Ми одержали документи до засідання РНБО вчора в другій половині дня. Їх не бачили ні прем`єр-міністр, ні міністри, і через добу потрібно розглянути 12 питань. Це незавчасно, і я про це обов`язково скажу сьогодні на засіданні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Прем`єр-міністр вважає, що всі органи влади, зокрема і РНБО, мають працювати «ефективно, а не ефектно». «Потрібно завчасно готуватися до засідань, і я як член РНБО сьогодні висловлю побажання, щоб РНБО вийшло якнайскоріше на робочий режим», - додав він.

Разом з тим В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що не знайомий з проектом рішення РНБО про визнання незадовільною роботи паливно-енергетичного блоку уряду, необхідність відновлення прямих поставок газу з Туркменістану і відмову від послуг «РосУкрЕнерго». «Я не знайомий з проектом рішення. Недоліки були завжди в будь-якому уряді і в будь-якому міністерстві. Якщо сьогодні буде висловлено об`єктивна оцінка уряду, ми з нею погодимося», - додав глава уряду.

На його думку, паливно-енергетичний блок уряду за окремими напрямами працює позитивно, а за деякими – не зовсім. «Паливно-енергетичний блок працює в рамках тих завдань, які ми ставимо», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Коментуючи можливість відставки віце-прем`єр-міністра Андрія КЛЮЄВА та міністра палива і енергетики Юрія БОЙКА за результатами засідання РНБО, В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Є закони і Конституція України, в яких визначено порядок призначення і звільнення посадовців».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на 14.30 заплановано проведення засідання РНБО України.

Вчора інтернет-видання "Економічна Правда" опублікувало копію проекту рішення РНБО, в якому відзначається системний характер загроз енергетичній безпеці та низька ефективність державної политики щодо їх попередження і нейтралізації.