Янукович віддав Ющенку будинок в Маріїнському парку

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав розпорядження уряду, яким будівля, де розташоване Міністерство охорони здоров’я України по вул. М. Грушевського, 7 у м.Києві, передається в управління Державному управлінню справами.

Текст розпорядження (№423-р від 13 червня 2007 р.) розміщений на офіційному сайті уряду.

Також в управління ДУС передаються приміщення будинку по Кловському узвозу, 13а у м.Києві площею 7124 кв. м для розміщення державного закладу Державного управління справами “Поліклініка №2” .

Водночас до сфери управління МОЗ передаються корпуси 1, 4, 5 і 6 по вул. Командарма Каменєва, 8 у м.Києві загальною площею 14842 кв. м (як відомо, за адресою: вул.Каменєва, 8 розташований апарат Ради національної безпеки та оборони України – УНІАН).

Розпорядженням МОЗ і Державному управлінню справами доручено внести пропозиції щодо фінансування витрат, пов’язаних з переміщенням міністерства та установ і організацій, що перебувають в управлінні Державного управління справами, та проведенням ремонту приміщень.

Цим же розпорядженням визнано таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету міністрів України від 25 травня 2006 р. №284 “Про передачу будівель в управління Державного управління справами”, яке було підписано на той час прем’єр-міністром Юрієм ЄХАНУРОВИМ і яким передбачалося передати в управління ДУС корпусів "А" і "В" по вул. Грушевського, 7 у м. Києві для проведення їх реконструкції та реставрації з метою створення єдиного ансамблю "Маріїнський комплекс".