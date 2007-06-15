Піскун ніколи собі не простить, що у 2004 році голосував за Ющенка
"Як інтриган той – набагато кращий за Кучму..."
Екс-генпрокурор Святослав Піскун заявляє, що боротиметься за поновлення на посаді генпрокурора стільки, скільки буде потрібно.
Про це він сказав під час Інтернет-конференції в "Газете по-киевски".
"Для торжества закону я готовий стати (генпрокурором) і 25 разів. Якщо це буде необхідно для народу України", - зазначив він.
Відповідаючи на питання, чим президент Віктор Ющенко відрізняється від екс-президента Леоніда Кучми, Піскун сказав:
"Як інтриган Ющенко – набагато кращий".
Відповідаючи на питання, чи не набридло йому боротися за посаду генпрокурора і чи не думав він про іншу роботу він відповів:
"Це залежить не від мене, а від головного ляльковода країни. Тому мене і звільняють, тому що я не став "лялькою". І вам того ж бажаю".
Піскуну також поставили питання, чи не вважає він себе винним в тому, що у міністра внутрішніх справ Василя Цушка інфаркт і чи не цікавився він, як той почувається.
"Ви знаєте, один тільки раз я цікавився. Мені сказали, що все нормально. Єдине, у чому я себе вважаю винуватим - що проголосував у 2004 році за Ющенко, як президента України. Ніколи собі цього не прощу", відповів Пискун.