Мартинюк заклав ”неповноважних” нардепів: а путівки вони хочуть

Перший заступник голови Верховної Ради України V скликання Адам МАРТИНЮК заявляє, що ряд народних депутатів-опозиціонерів, незважаючи на дострокове припинення повноважень, написали заяви на отримання путівок до санаторно-курортних закладів за рахунок парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.МАРТИНЮК заявив сьогодні під час пленарного засідання ВР.

«Депутатські повноваження поскладали і працювати не хочуть. Але відпочивати за рахунок Верховної Ради і за рахунок ти, хто платить податки, хочуть», - сказав А.МАРТИНЮК.

Зокрема, за його словами, заяви на отримання путівок написали Євген ГІРНИК, Олег ГУМЕНЮК, В’ячеслав КОВАЛЬ, Михайло ПОЖИВАНОВ, Зіновій ШКУТЯК (всі - «Наша Україна»), Валентин ЗУБОВ, Олег ЛЯШКО, Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, Юрій ОДАРЧЕНКО, Євген ШАГО, Андрій ШКІЛЬ, Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ, Андрій ВЕРЕВСЬКИЙ, Віталій ЧУДНОВСЬКИЙ (всі - БЮТ) та ряд інших.

«Пишуть одне, говорять друге, а роблять абсолютно протилежне», - сказав А.МАРТИНЮК.