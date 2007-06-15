”Вихідців” з ВР ще побільшало

14:54, 15 червня 2007
Політика
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Мартинюк додатково зачитав чотири заяви

Віце-спікер Адам Мартинюк Перший заступник голови Верховної Ради України Адам МАРТИНЮК зачитав чотири заяви народних депутатів про вихід з фракцій Блоку Юлії Тимошенко і «Наша Україна».

Як передає кореспондент УНІАН, А.МАРТИНЮК зачитав дві заяви народних депутатів із фракції «Наша Україна» Андрія ЛОПУШАНСЬКОГО та Миколи КУЛЬЧИНСЬКОГО, а також дві заяви народних депутатів із фракції БЮТ Євгена СІГАЛА та Віталія КУРИЛА.

Як зазначив А.МАРТИНЮК, у своїй заяві А.ЛОПУШАНСЬКИЙ наголошує, що не може продовжувати працювати в «дискредитованому складі» парламенту та «під тиском політичних обставин».

Таким чином, разом із раніше оголошеними у сесійній залі заявами вже зачитано 155 заяв народних депутатів про вихід із фракцій, що тягне за собою складення цими депутатами повноважень.

 

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