Сайт Ющенка став жертвою ”бунту роботів”?

Прес-служба Президента України вибачається за технічну помилку, що сталася через тестування обладнання сайту, із указами глави держави про звільнення Валерія ПШЕНИЧНОГО та Володимира ІВАЩЕНКА з посад суддів Конституційного Суду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, станом на сьогодні, 15 червня, дійсними треба вважати укази від 30 квітня та 10 травня 2007 року.

Сьогодні на офіційному веб-сайті Президента України з’явилися тексти указів про скасування указів від 30 квітня та 10 травня щодо звільнення В.ПШЕНИЧНОГО та В.ІВАЩЕНКА з посад суддів Конституційного Суду у зв’язку з порушенням присяги.

Пізніше на сайті з’явилися два укази про звільнення В.ПШЕНИЧНОГО та В.ІВАЩЕНКА з посад суддів КС у зв`язку з поданням заяв про відставку.