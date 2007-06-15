Тимошенко зрівняла рейтинг з Ющенковим (соцопитування)

32,9% українців готові підтримати прем’єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА на президентських виборах.

Про це свідчать оприлюднені сьогодні на прес-конференції в УНІАН результати дослідження, проведеного соціологічною службою “Український барометр”.

При цьому, рейтинги двох інших провідних політиків за останні 2 місяці практично зрівнялись: так, чинного Президента Віктора ЮЩЕНКА підтримують 16,6% виборців, 16,5% готові проголосувати за Юлію ТИМОШЕНКО.

Керівник Центру прикладних політичних досліджень “Пента” Володимир ФЕСЕНКО, коментуючи на прес-конференції коливання рейтингів політиків, відзначив взаємозв’язок між падінням рейтингу Юлії ТИМОШЕНКО та зростанням рейтингу Віктора ЮЩЕНКА, яке соціологи пов’язують з рішенням Президента розпустити Верховну Раду. Також, за словами політолога, певне падіння рейтингів Ю.ТИМОШЕНКО соціологи пов’язують з її тимчасовим зникненням з політичної арени протягом останнього періоду, тобто так званим “виходом з політичного контексту”.

За даними дослідження, лідера комуністів Петра СИМОНЕНКА підтримують 3,4%, голову ПСПУ Наталію ВІТРЕНКО – 3,2%. За Юрія ЛУЦЕНКА готові віддати свої голоси 2,9%, за Володимира ЛИТВИНА – 2,2%, за Олександра МОРОЗА – 1,9% виборців.

Водночас, проти всіх виступають 3,5%, не визначились – 12,7% опитаних.

Опитування проводилось соціологічною службою “Український барометр” з 19 по 28 травня, було опитано 2009 респондентів в усіх регіонах України, похибка вибірки становить 2,5%.