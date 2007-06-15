Балога радить Морозу позичити в Сірка очі

Після відмови більш як третини народних депутатів V скликання від своїх повноважень для виконання указу Президента про проведення дострокових виборів немає жодних перешкод.

Як повідомляє прес-служба Президента України, на цьому наголосив глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА.

За його словами, офіційним підтвердженням того, що більше третини депутатів Верховної Ради п’ятого скликання відмовилися від депутатських повноважень, сьогодні було засвідчено факт неправочинності цього складу парламенту і широко відкрито шлях до позачергових парламентських виборів.

В.БАЛОГА зазначив, що попри скептичні заяви з коаліційного табору, опозиція чітко дотрималася взятих на себе зобов’язань. «Тепер усім, хто закидав опозиціонерам їхнє небажання відмовитися від депутатських мандатів, треба позичати в Сірка очей перед тим, як щось говорити обдуреним виборцям. На відміну від більшості, опозиція тримає слово», – сказав В.БАЛОГА.

Керівник президентського Секретаріату наголосив, що для виконання Указу Президента про проведення позачергових виборів до Верховної Ради 30 вересня немає ані найменших перешкод. «Будь-які намагання поставити під сумнів той факт, що Верховна Рада п’ятого скликання відійшла в історію, виглядають як політичні конвульсії. Апеляції до якихось можливих рішень Центральної виборчої комісії абсолютно недоречні ні з правової, ні з моральної точок зору. Це лукава спроба вкотре ввести суспільство в оману, надати благородного вигляду заздалегідь програшній справі», - переконаний В.БАЛОГА.

Натомість він запропонував усім відповідальним політичним силам, які братимуть участь у виборчій кампанії, ще до початку перегонів заявити країні і світові про зобов’язання скасувати депутатську недоторканність. «Ця середньовічна, аморальна норма повинна бути відкинута. Такий жест доброї волі лише додасть авторитету політикам. Саме це, а не чіпляння за уламки влади, підтвердить їхню готовність працювати на державу, скоротить розрив між солодкими обіцянками і реальністю», – підкреслив глава Секретаріату Президента.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 червня, у ВР було зачитано 50 заяв народних депутатів про вихід з фракцій Блоку Юлії Тимошенко і «Наша Україна».

Таким чином, разом із раніше оголошеними у сесійній залі заявами, вже зачитано 155 заяв народних депутатів про вихід із фракцій, що тягне за собою складення цими депутатами повноважень.