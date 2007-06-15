Мороз визначився, як СПУ піде на вибори

Якщо дострокові вибори до Верховної Ради України відбудуться, то СПУ піде на них самостійно. Про це в інтерв’ю журналістам заявив голова ВР, лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому він зазначив, що партія йтиме на вибори з гаслами, які «будуть привабливі і правдиві, реальні».

О.МОРОЗ також повідомив, що питання коаліції не обговорювалося. За його словами, і на попередніх виборах 2006 року «жоден суб’єкт не говорив про коаліцію», але водночас “потім, заднім числом, були звинувачення, що хтось створив не ту коаліцію”.

За словами О.МОРОЗА, чи ставитиметься на майбутніх виборах питання про суб’єктів, які входитимуть в коаліцію, поки що не відомо. «Чи буде це тепер обов’язковою потребою, ми побачимо під час виборів, якщо такі будуть», - зауважив голова ВР.