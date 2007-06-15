Мороз визнав, що опозиція справилася з завданням

17:33, 15 червня 2007
Політика
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Юридичний ланцюг ще треба замкнути

Олександр МОРОЗВерховна Рада припинить працювати в сесійному режимі лише після рішення ЦВК про неможливість заміщення депутатів від «Нашої України» та БЮТ, що склали повноваження, наступними за списком кандидатами у депутати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ.

За його словами, опозиція виконала своє завдання щодо складення її депутатами повноважень. О.МОРОЗ зауважив, що «опозиція, перед собою поставивши завдання, з ним справилася». В той же час він додав, що «нам треба замкнути юридичний ланцюг».

О.МОРОЗ зазначив, що заяви депутатів про вихід з фракцій зачитані на засіданні парламенту, і відповідні документи будуть передані до ЦВК.

За його словами, ЦВК має зробити наступний крок: дати відповідь на запитання, чи є кандидати в депутати від БЮТ і “Нашої України”, які можуть стати народними депутатами замість тих, хто склав повноваження. Він зазначив, що згідно з відповіддю ЦВК, є понад 300 кандидатів, які були у списках опозиційних блоків і які готові прийти до парламенту.

«До тих пір, поки немає такої відповіді, я не можу сказати, що парламент не має відповідних повноважень», - наголосив О.МОРОЗ.

За його словами, виходячи із цієї обставини, у вівторок парламент працюватиме в сесійному режимі.

Він підкреслив, що коли ЦВК відповість, що вибулих депутатів ніким замінити, тоді вступає в силу ст. 82 Конституції України. О.МОРОЗ зазначив, що в такій ситуації народні депутати працюватимуть в комітетах.

Він наголосив, що саме за таких обставинах «можна було б говорити про перспективу виборів». «Сьогодні я про це ще сказати не можу», - зазначив О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 червня, у ВР було зачитано 50 заяв народних депутатів про вихід з фракцій Блоку Юлії Тимошенко і «Наша Україна».

Таким чином, разом із раніше оголошеними у сесійній залі заявами, вже зачитано 155 заяв народних депутатів про вихід із фракцій, що тягне за собою складення цими депутатами повноважень.

 

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