Піскун відсвяткує сьогоднішній “дембель” бельгійським пивом

Екс-генпрокурор, нардеп від партії Регіонів Святослав Піскун під час веб-конференції у Газеті по-київськи ошелешив відвідувачів сайту чисто “інтернетівським” спілкуванням, зовсім не притаманним “офіційному обличчю” тричі генпрокурора...

Так Святослав Михайлович повідав одному користувачеві Інтернету, що йому подобається Валерія Заклунна з КПУ. Порадив іншому: “Чувак, расслабся :)” Пообіцяв мережевій публіці подарувати одеколон Віктору Януковичу на день народження. Гордо заявив, що вдома їсть “все підряд”. Та поскаржився, що дружина свариться, коли він вночі лізе до холодильника.

Також Піскун повідав відвідувачам сайту, що святкуватиме сьогоднішній “дембель” (сьогодні в Раді були оголошені решта з необхідних для розпуску парламенту 151 заяв) у ресторані "Bell Vue" – “ там дуже смачне бельгійське пиво "Leff". Ну, й певна річ, копчені ковбаски”. Разом з тим нардеп (очевидно, спеціально для Ющенка) пообіцяв не напиватися так, щоб проїхати свою станцію”.