Шаповалу здається, що хтось імітує вибори 30 вересня

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ сумнівається в існуванні реальних домовленостей щодо проведення виборів 30 вересня, і цим пояснює ситуацію навколо ЦВК.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку В.ШАПОВАЛ висловив сьогодні в інтерв’ю інформаційним агентствам.

«Якщо буде рішення, що вибори відбудуться – ми йдемо на вибори, якщо не буде жодних імітацій. Я не кажу хто імітує. Якщо не буде імітації, а будуть реалії – претензії будуть поточного характеру, і ми їх будемо розв’язувати. А хто, кого і куди розписав і тощо – будуть дрібнички», - сказав В.ШАПОВАЛ.

Разом із тим голова ЦВК вважає, що навіть за умов початку виборчого процесу може відбутися його зрив. «Якщо не зрив, то підміна рішень ЦВК судовими рішеннями», - додав він.

В.ШАПОВАЛ також не виключив вірогідності відсутності кворуму для прийняття рішення на засіданні ЦВК.

«Я не прибічник проведення виборів, я прибічник виконання указу Президента, який також, мені здається, є продуктом домовленостей. Якщо домовленості перестануть бути предметом дискусій, то, я думаю, що відсотків на 80-90 та буря в склянці води, яка спостерігається у ЦВК, вона відразу вщухне», - наголосив голова ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 1 червня призначила новий склад Центральної виборчої комісії, до якої ввійшли 8 представників коаліції та 7 – опозиції.

Декілька днів поспіль ЦВК не може провести засідання через відсутність кворуму: засідання ініціюють вісім членів комісії, призначених коаліцією.

Зокрема, голова ЦВК наполягає, що питання закріплення членів ЦВК за регіонами вирішується одноосібно, а не колегіально. Водночас, 8 членів Центрвиборчкому вважають, що це питання слід вирішувати на засіданні комісії. З цією метою вони вже кілька разів збиралися в залі нарад ЦВК, але засідання не відбувалося через відсутність кворуму - голова і його заступники не прийшли на засідання.