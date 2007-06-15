У мегаблоці з НУ Луценку пропонують місце, ”вище, ніж 226-те”

Всі моменти у переговорному процесі щодо створення мегаблоку демократичних сил на дострокові парламентські вибори уже погоджено, за винятком назви та порядку місць у виборчому списку. Про це сьогодні на прес-конференції у Луцьку заявив лідер «Нашої України» В`ячеслав КИРИЛЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, поки невідомо, яку назву матиме блок, оскільки активісти „Народної Самооборони" бажають бачити у назві слово „Самооборона", а „нашоукраїнці" схиляються до думки, що мегаблок успішніше виступить на виборах, якщо міститиме в своїй назві відоме „розкручене" словосполучення з назви партії „Наша Україна".

Також, на запитання журналістів, хто є суперниками на виборах, В.КИРИЛЕНКО зазначив, що це не БЮТ, а „реваншисти". „Ми бачимо себе в коаліції демократичних сил, зокрема з БЮТ, але ніколи з представниками правлячої коаліції, яка була у Раді п`ятої скликання", - сказав він.

На запитання журналістів, яке місце займатиме у виборчому списку Юрій ЛУЦЕНКО, лідер “Нашої України” зазначив, що воно буде значно вище, ніж 226-те. Під час однієї з поїздок до Луцька лідер «Народної самооборони» заявляв, що у разі створення мегаблоку демократичних сил він згоден отримати навіть 226-е місце у виборчому списку.

Щодо того, скільки голосів планують отримати „нашоукраїнці" на Волині, В.КИРИЛЕНКО заявив, що вони робитимуть все можливе, щоб перевищити показники 2006 року. Зокрема, за його словами, це буде роз`яснювальна робота, написання разом з народом програми партії, проведення інформаційного туру „З народом і для народу", що зараз триває.