Обнулення списків є ключовим питанням

Директор центру політичних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що, на сьогодні необхідно врегулювати проблему обнуління списків кандидатів у народні депутати від “Нашої України” та БЮТ.

Про це він повідомив у коментарі кореспонденту УНІАН.

Політолог нагадав, що раніше Президент, прем’єр-міністр та голова Верховної Ради України домовились про проведення виборів 30 вересня, а також щодо підстав проведення цих виборів. За словами А.ЄРМОЛАЄВА, на сьогодні опозиція виконала свої зобов’язання, її депутати написали заяви про складення повноважень і їх було оголошено у сесійній залі. (У ВР сьогодні було зачитано 50 заяв народних депутатів про вихід з фракцій Блоку Юлії Тимошенко і «Наша Україна». Таким чином, разом із раніше оголошеними, вже зачитано 155 заяв народних депутатів про вихід із фракцій, що тягне за собою складення цими депутатами повноважень – УНІАН).

Разом із тим, на думку політолога, залишається інша проблема, яка полягає в обнулінні списків кандидатів у народні депутати від БЮТ та НУ. Ця проблема залишається неврегульованою, сказав він. «Ми не маємо ні єдиної фракції «Наша Україна», ні єдиної фракції БЮТ», - додав експерт.

Як один із варіантів виходу з цієї ситуації він допускає прийняття рішення про припинення проведення пленарних засідань ВР і потім відповідного рішення ЦВК. Однак, за словами А.ЄРМОЛАЄВА, «для цього потрібні переговори, а не перепалки».

Він також наголосив на тому, що сторони обов’язково мають домовитись про забезпечення реалізації раніше досягнутих домовленостей. За словами політолога, це важливо, щоб потім у політичних сил не було підстав для оскарження підсумків виборів.

Як повідомляв УНІАН, 11 червня члени ЦВК заявили на брифінгу, що Центральна виборча комісія не може “обнулити списки” народних депутатів, а також визнати обраними нових народних депутатів через відсутність законодавчої бази.