Янукович поїде на сесію ПАРЄ

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має намір взяти участь у роботі сесії Парламентської Асамблеї Ради Європи, яка відбудеться у червні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час зустрічі у Києві з Президентом ПАРЄ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ.

В.ЯНУКОВИЧ сказав, що радий сьогоднішній зустрічі. За його словами, Україна цінує особистий внесок Президента ПАРЄ у розвиток діалогу між Радою Європи, Парламентською Асамблеєю Ради Європи та Україною.

«Я вдячний за запрошення на червневу сесію ПАРЄ, яке я із задоволенням прийму», - сказав він.

В.ЯНУКОВИЧ додав, що розраховує на плідні, конструктивні дискусії з керівництвом Ради Європи.

У свою чергу, Президент ПАРЄ зазначив, що це його п’ятий візит в Україну з часу обрання на посаду.

Він привітав Україну з головуванням у Комітеті міністрів Ради Європи. «Ми цінуємо пріоритети, які визначені на період головування України в цьому комітеті», - сказав М.ЧАУШОГЛУ і констатував, що пріоритети роботи комітету співпадають з пріоритетами ПАРЄ.