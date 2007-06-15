Мороз: до парламенту прийдуть ті самі сили, тільки «з іншою конфігурацією»

Дострокові вибори до Верховної Ради України 30 вересня ц. р. відбудуться, якщо не буде заміщено депутатів від БЮТ та “Нашої України” і Конституційний Суд України підтвердить, що Указ Президента України про дострокові парламентські вибори - конституційний. Про це заявив голова ВР п’ятого скликання Олександр МОРОЗ під час програми “Свобода слова” на ICTV.

Він зазначив, що поки що «ясності немає, тому блокується робота ЦВК».

О.МОРОЗ звинуватив у блокуванні ЦВК Секретаріат Президента України. За його словами, блокується і робота КС, який має зробити висновки щодо конституційності указів Президента про дострокове припинення повноважень ВР.

За його словами, на сьогодні КС, «по суті, підтвердив неконституційність двох попередніх указів». Він вважає, що має бути рішення і по третьому указу Президента про дострокові вибори.

При цьому О.МОРОЗ переконаний, що у випадку, коли вибори до ВР відбудуться, то до парламенту прийдуть ті ж самі політичні сили, тільки «з іншою конфігурацією».