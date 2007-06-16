Шаповал думає, що ЦВК можуть використати для похорону

Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ не виключає зриву дострокових виборів.

Як повідомляє “5 канал”, за словами голови ЦВК, найбльша загроза - у недотриманні політичних домовленостей.

"Склад ЦВК можуть використати з метою юридичного похорону позачергових виборів" – сказав В.ШАПОВАЛ.

Як зазначив голова ЦВК, причини кризи в Комісії викликані саме саботуванням політичних домовленостей.