Шаповал думає, що ЦВК можуть використати для похорону
09:07, 16 червня 2007Політика
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Причина кризи - саботаж
Голова Центральної виборчої комісії Володимир ШАПОВАЛ не виключає зриву дострокових виборів.
Як повідомляє “5 канал”, за словами голови ЦВК, найбльша загроза - у недотриманні політичних домовленостей.
"Склад ЦВК можуть використати з метою юридичного похорону позачергових виборів" – сказав В.ШАПОВАЛ.
Як зазначив голова ЦВК, причини кризи в Комісії викликані саме саботуванням політичних домовленостей.
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