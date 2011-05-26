Янукович запевнив, що поборе корупцію у Києві

Розвиток столиці, її впорядкування та оновлення є справою загальнодержавного значення. Про це, як повідомляє прес-служба Президента України, Віктор Янукович заявив сьогодні під час презентації Стратегії розвитку Києва до 2025 року. «Порядок у країні починається зі стану столиці. Від того, наскільки вдало та ефективно буде проведено зміни у Києві, залежатиме успіх модернізації всієї України», – наголосив він.

Безперечно, відзначив Віктор Янукович, Київ є обличчям України, її «візитною карткою», яка значною мірою формує уявлення цілого світу про нашу державу.

Водночас Президент наголосив, що керівники міста повинні завжди пам’ятати: головним критерієм оцінки їх роботи є добробут та якість життя мільйонів киян, які прагнуть комфортних та безпечних умов проживання, озеленення та благоустрою, чистого повітря й затишку.

«Створення відповідних умов для жителів міста – головне завдання міської влади… Тут є над чим попрацювати. І ми з вами добре знаємо, як це зробити», – сказав Віктор Янукович.

Болючим залишається питання викорінення корупції та наслідків розкрадання майна й земель київської громади, зазначив Президент.

«Боротьба з цим ганебним явищем – корупцією має вестися постійно, незважаючи на ранги. Я чекаю на відповідну позицію Київради у цьому питанні. У мене немає жодного сумніву – ми разом наведемо тут порядок. Ми будемо викорінювати корупцію, як кажуть, «каленим залізом». І не лише у Києві, а й в усіх містах України», – наголосив глава держави.