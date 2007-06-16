Кириленко дав зрозуміти, що останнє слово буде за Ющенком

Лідер партії “Наша Україна” В’ячеслав КИРИЛЕНКО не виключає, що лідерів виборчого списку блоку “Наша Україна” визначатиме Президент України Віктор ЮЩЕНКО.

Таку думку В.КИРИЛЕНКО висловив у інтерв’ю газеті «Дзеркало тижня»(№ 23 (652) 16-22 червня 2007 року).

“Блок, який створюється, є блоком пропрезидентських політичних сил. Тому не виключено, що останнє слово буде за Віктором Андрійовичем (Віктором ЮЩЕНКОМ)”, - сказав В.КИРИЛЕНКО.

Водночас, лідер “Нашої України” стверджує, що питання лідера, а також першої п’ятірки та першої десятки навіть не обговорювалося. “Я це можу засвідчити як людина, котра брала участь в усіх без винятку раундах відповідних переговорів. Обговорювалися лише питання угоди та ключових політичних документів”, - підкреслив він.

В.КИРИЛЕНКО також вважає, що визначення лідера та першої десятки виборчого списку не стане причиною розбіжностей поміж партіями, які входять до блоку. “Не пересварилися досі - сподіваюся, що цього не станеться і в майбутньому. Власне угоду про створення блоку та головні принципи погоджено. Решта - похідне. Є низка складних питань, розв’язуючи які, треба врахувати думку всіх учасників процесу. Ми повинні розв’язати їх без жодних ускладнень для суспільства”, - пояснив лідер “Нашої України”.

Він також підтвердив, що розподіл квот, оприлюднений пресою (54% - «Нашій Україні», 25% - «Самообороні» та 21% - «Правиці») є остаточним.