Піскун зізнався, що ночами лазить в холодильник, а дружина свариться

Екс-генпрокурор, нардеп від партії Регіонів Святослав Піскун під час веб-конференції у Газеті по-київськи ошелешив відвідувачів сайту чисто “інтернетівським” спілкуванням, зовсім не притаманним “офіційному обличчю” тричі генпрокурора...

Так Святослав Михайлович повідав одному користувачеві Інтернету, що йому подобається Валерія Заклунна з КПУ. Порадив іншому: “Чувак, расслабся :)” Пообіцяв мережевій публіці подарувати одеколон Віктору Януковичу на день народження. Гордо заявив, що вдома їсть “все підряд”. Та поскаржився, що дружина свариться, коли він вночі лізе до холодильника.

Інтернет-версія захоплення ГПУ у викладенні Піскуна виглядає так: “Звичайно, було страшно. Але ніякої бійки між силовиками не було. Одні стояли з одного боку стіни, другі - з другого, а я стояв між ними, і казав їм: "Хлопці, невже ви більше любите Україну, ніж я? Давайте заради України не зчиняти бійок і не скоювати злочини". І вони потихеньку розійшлись - і "Беркут", і державна охорона”.