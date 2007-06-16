Задорожний пропонує зціпити зуби і кланятися Росії за дешевий газ

Член Вищої ради юстиції України, екс-народний депутат і екс-представник Президента у Верховній Раді Олександр ЗАДОРОЖНИЙ вважає, що взаємне шельмування України і Росії є елементом підготовки до виборів російського президента 2008 року.

Таку думку О.ЗАДОРОЖНИЙ висловив в інтерв`ю тижневику «Кіевскій телеграфъ» (№24, 15-21 червня 2007).

«Цілком зрозуміло, що ось таке взаємне шельмування є елементом підготовки до виборів президента Росії, котрі мають відбутися в 2008 році. Але в нас, в Україні, не розуміють, що росіяни йдуть своїм власним політичним маршрутом. Усе це призводить до того, що ми не можемо збудувати зрозумілої всім моделі двосторонніх відносин. Я ніколи не був прихильником Олександра МОРОЗА, але сьогодні він, на мій погляд, мало не єдиний політик, який адекватно на вербальному рівні артикулює те, що необхідно сказати країні», - сказав О.ЗАДОРОЖНИЙ.

На його думку, сторони не повинні переносити «комплекси в двосторонніх відносинах» на державну політику і «відловлювати» на кордоні то ЖУЛИНСЬКОГО, то ДУГІНА». «Державна політика полягає в тому, щоб, зціпивши зуби, кланятися і вибивати кожен долар для розвитку нашого експорту. Говорити будь-якою мовою, хоч китайською, але добиватися того, щоб ціна на газ знижувалася. А крутити один одному дулі і висловлювати образи, що накопичилися, принагідно - це не державний рівень», - вважає він.

«Росію і Україну об`єднує значно більше, ніж роз`єднує. І прагматичний підхід має полягати не в тому, щоб стукатися щосили в надовго закриті для України двері ЄС (нас же просто відфутболюють), а використовувати на користь України старі і напрацьовувати нові економічні зв`язки. Так, з Росією, так, на пострадянському просторі. Чи є території, де нас розуміють і знають краще, ніж у колишньому СРСР? Є фундаментальні цінності, які не залежать від суб`єктивної думки чи настроїв політиків двох країн», - підкреслив О.ЗАДОРОЖНИЙ.