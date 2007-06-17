Юрист ”Народної самооборони» заявляє про спробу обшуку його квартири

У Києві співробітники міліції намагаються увірватися до квартири начальника юридичного департаменту блоку "Народна самооборона Юрія Луценка» адвоката Юрія МАРТИНЕНКА з метою проведення обшуку.

Про це УНІАН повідомив сам Ю.МАРТИНЕНКО, наголосивши при цьому, що розцінює такі дії міліції як прямий тиск на нього, і пов’язує їх виключно зі своєю професійною діяльністю.

Ю.МАРТИНЕНКО повідомив кореспонденту агентства, що сьогодні близько 9.00 у двері його квартири, яка знаходиться у Дарницькому районі Києва, подзвонили троє чоловіків, які представились співробітниками карного розшуку Дарницького райвідділу міліції.

За словами Ю.МАРТИНЕНКА, вони повідомили йому, що мають при собі постанову суду для проведення обшуку в його помешканні. При цьому, як зазначив адвокат, не пред’явили йому санкції на обшук, оскільки він не відкрив їм двері. За словами Ю.МАРТИНЕНКА, відповідно до ст. 183 Кримінально-процесуального кодексу, право на обшук має лише слідчий, якого серед осіб, що прийшли до нього, не було.

«Я пов’язую це виключно зі своєю діяльністю. Це не спроба тиску на мене, а прямий тиск як на адвоката», - сказав Ю.МАРТИНЕНКО, відзначивши при цьому, що, на його думку, співробітники міліції, зайшовши до його помешкання, мають намір щось підкинути йому. Водночас Ю.МАРТИНЕНКО повідомив, що він тривалий час виступає захисником у справах, в яких простежуються грубі порушення закону з боку співробітників міліції.

Зокрема, адвокат повідомив, що приблизно місяць тому він розмістив в одному інтернет-виданні свою статтю під назвою «Дарницький відділ НКВС», в якій вказував на грубі правопорушення, які відбуваються в Дарницькому райвідділі міліції Києва.

Як зазначив, Ю.МАРТИНЕНКО, у день виходу цієї статті в Дарницькому районі столиці «на гарячому» було затримано під час розукомплектації автомобіля двох наркоманів. Як з’ясувалося пізніше, зазначив адвокат, ці люди під тиском співробітників міліції потім сказали, що з ними під час скоєння правопорушення був 19-річний син адвоката Максим, який начебто втік з місця скоєння злочину, стверджує Ю.МАРТИНЕНКО.

За його словами, під час очної ставки за участю його сина один із затриманих сказав, що не знає Максима МАРТИНЕНКА, був змушений оговорити його, оскільки співробітники міліції його били.

За словами Ю.МАРТИНЕНКА, кримінальну справу у зв’язку з цим інцидентом по відношенню до його сина порушено не було, і він проходить по ній як свідок.

«На мене здійснюють тиск, використовуючи для цього мого сина», - зазначив Ю.МАРТИНЕНКО.

Нагадаємо, що Ю.МАРТИНЕНКО навесні цього року виступав в суді як захисник екс-міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА, якого Генпрокуратура звинувачувала у зловживанні службовим становищем на посаді керівника МВС. Крім того, Ю.МАРТИНЕНКО є адвокатом заступника голови правління ВАТ «Агентство Союздрук» Олександра БАБАНСЬКОГО, якого було затримано 14 червня за підозрою в отриманні хабара.