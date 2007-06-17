Наша Україна, Самооборона і Правиця визначили квоти у виборчому списку

Питання розподілу квот у блоці демократичних сил вирішено: 54% місць у виборчому списку відведено "Нашій Україні", 25% - "Народній самообороні" і 21% - "Українській правиці". Про це сьогодні на прес-конференції в Житомирі заявив голова ради партії "Наша Україна" В`ячеслав КИРИЛЕНКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», за словами лідера, партія йде на поступки в ім`я демократичних сил.

В.КИРИЛЕНКО також відзначив, що у випадку виникнення запитань щодо певних кандидатур до виборчого списку, це вирішуватиметься на політраді блоку.