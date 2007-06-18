У столиці Молдови новий мер, йому 28 років, і це не комуніст

Новим мером Кишинева обраний представник ліберальної партії Молдови, 28-річний юрист Дорін Кіротоаке. За інформацією секретаря Центрвиборчкому Молдови Юрія Чокана, в другому турі виборів, який відбувся в неділю, за Кіротоаке проголосували близько 59 відсотків виборців, хоча до початку виборів перемога його опонента, в.о. мера столиці, члена партії комуністів, 42-річного інженера Вячеслава Іордана здавалася аналітикам вірогіднішою.

Чокан застеріг, що це дані після підрахунку 90 відсотка бюлетенів. Проте, на його думку, вони сильно не зміняться і перемога Доріна Кіротоаке не викликає сумнівів.

Дорін Кіротоаке - заступник голови Ліберальної партії Молдови. Юрист за освітою, він вчився в Бухаресті й Парижі.

Всього в Кишиневі було відкрито 285 виборчих ділянок, у списки для голосування було включено 580 тисяч виборців. У першому турі Іордан і Кіротоаке набрали, відповідно, 28 і 24 відсотки голосів. Розрив між ними становив лише 3500 голосів.

Вчора в Молдові пройшов другий тур виборів до місцевих рад. За інформацією прес-служби центральної виборчої комісії республіки, явка виборців в середньому по країні склала 37 відсотків.

У Кишиневі на другий тур виборів генерального примара (мера) до урн прийшли 25,53 відсотка внесених до списків виборців. Оскільки, згідно з молдавським законодавством, мінімальний поріг явки виборців для другого туру не встановлений, вибори вважаються такими, що відбулися.