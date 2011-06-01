Опозиція повернулася до заступника генпрокурора спиною

Народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина" залишили сесійну залу Верховної Ради на знак протесту проти того, що у парламенті з інформацією виступає не генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА, а перший заступник генпрокурора Ренат КУЗЬМІН.

Як передає кореспондент УНІАН, член фракції "БЮТ-Батьківщина" Олександр СТЕШЕНКО зазначив на засіданні парламенту, що «ми прагнули бачити сьогодні на трибуні генерального прокурора України, який має відповісти на ті питання, які турбують суспільство».

Він наголосив, що фракція немає нічого проти Р.КУЗЬМІНА, але «слухати інформацію пана КУЗЬМІНА фракція немає ніякого наміру».

У відповідь голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН зазначив, що дане питання «набуло політичного відтінку».

В.ЛИТВИН підкреслив, що немає ніякого порушення законодавства України та Регламенту ВР у зв’язку з тим, що у сесійній залі виступає перший заступник генпрокурора Р.КУЗЬМІН.

Як повідомляв УНІАН, фракція "БЮТ-Батьківщина" наполягає, щоб у парламенті з інформацією щодо кримінальних справ проти екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО виступав саме генеральний прокурора Віктор ПШОНКА.