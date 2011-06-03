Відтепер пробне ЗНО стане платним

Кабінет міністрів України додав до переліку платних послуг у вищих навчальних закладах проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання.

Відповідну постанову від 1 червня № 575 оприлюднено на Урядовому порталі.

Згідно з документом, до постанови Кабміну від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», внесено таке доповнення: "проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання Українським центром оцінювання якості освіти та його регіональними підрозділами".

Довідка УНІАН. Кабінет міністрів 27 серпня 2010 р. ухвалив постанову № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

Згідно з документом, уряд, серед іншого, дозволив державним і комунальним вищим навчальним закладам брати зі студентів гроші за пропуски занять і проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання.

Також Кабмін дозволив брати гроші зі студентів, які планують перевестись з одного вищого навчального закладу до іншого.

Крім того, було вирішено, що ВНЗ має право брати гроші зі студентів за форму, якщо статутом навчального закладу передбачено носіння форменого одягу; за надання у користування документів з читальних залів понад установлені навчальними закладами строки; за доступ до Інтернету понад встановлені навчальним закладом строки тощо.

11 жовтня 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ висловився категорично проти запровадження нових платних послуг для студентів і вимагав від М.АЗАРОВА переглянути відповідну урядову постанову.

В багатьох містах студенти провели акції протесту проти запровадження платних послуг у вишах.

21 жовтня міністр освіти та науки України Дмитро ТАБАЧНИК підписав наказ №987, яким скасовано попередній наказ щодо платних послуг у вишах, та доручив у тижневий термін підготувати новий документ на виконання рішення Кабінету міністрів від 12 жовтня.