Україна і Росія обговорили ситуацію в Придністров'ї

Сторони придністровського врегулювання у форматі "5+2" вирішили офіційно поновити переговори 21 червня в Москві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава МЗС Російської Федерації Сергій ЛАВРОВ після закінчення зустрічі в Одесі зі своїм українським колегою Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

«Ми - Росія і Україна, - сказав С.ЛАВРОВ, - займаємо особливі позиції в цьому процесі, оскільки наші дві країни є гарантами тих домовленостей, які, ми сподіваємося, будуть досягнуті найближчим майбутнім. Сприяти їх успіху нас зобов`язує те, що спільно з ОБСЄ ми є також посередниками в переговорах між Кишиневом і Тирасполем, місію спостерігачів на яких здійснюють Євросоюз і США».

С.ЛАВРОВ наголосив: «Ми повні рішучості поновити процес політичного врегулювання, і з цією метою хочемо домовитися зі всіма зацікавленими сторонами, перш за все з Кишиневом і Тирасполем, про те, щоб на московській зустрічі 21 червня ми офіційно поновили переговори щодо політичного врегулювання у форматі «5+2». Безумовно, вирішальна роль належить сторонам, а нам доведеться чимало потрудитися, щоб зблизити їх позиції. Щоб не виникла за столом переговорів ситуація, коли одні наполягатимуть лише на унітарній державі, а інші – лише на незалежному Придністров`ї. Треба шукати компроміс».

Що стосується позиції російської сторони, то міністр закордонних справ РФ визначив її так: «Рішення необхідно шукати в рамках територіальної цілісності Республіки Молдова при гарантованому особливому політичному статусі Придністров`я. Сторони, які сядуть за стіл переговорів, мають розглядатися рівноправними учасниками цього процесу. І домовленості потрібно шукати саме в цьому руслі».

За словами С.ЛАВРОВА, «ми з главою МЗС України слухали з цього приводу доповіді спеціальних представників двох міністерств, які цими питаннями займаються. Накопичено достатньо серйозний матеріал з урахуванням позицій обох сторін і зовнішніх гравців. При цьому якихось розбіжностей у нас з Україною немає. Це дозволяє нам розраховувати, що вдасться сформувати базу для поновлення переговорів».

У свою чергу, К.ГРИЩЕНКО наголосив: «Ми зацікавлені, як і всі учасники цього процесу, в тому, щоб повернутися до формального поновлення переговорів у форматі «5+2». З цією метою здійснено контакти з Кишиневом і Тирасполем. Ми виходимо з того, що принципово є така згода, але ми, звичайно, хотіли б, щоб вона було повною мірою реалізована під час червневої зустрічі в Москві».

Як відомо, напередодні зустрічі міністрів закордонних справ України і Росії намічалася зустріч К.ГРИЩЕНКА і С.ЛАВРОВА в Одесі з колегами із Молдови і Придністров`я Юрієм ЛЯНКЕ і Володимиром ЯСТРЕБЧАКОМ.