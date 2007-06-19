ЄС вважає, що Україні потрібна всеосяжна реформа Конституції

Європейській Союз закликає Україну провести зрозумілу реформу Конституції відповідно до порад Венеціанської комісії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради ЄС, про це представники Євросоюзу заявили під час засідання Ради співробітництва Україна-ЄС у Люксембурзі 18 червня.

“ЄС висловив свою глибоку стурбованість політичним глухим кутом і конституційною кризою в Україні. ЄС підкреслив важливість для України просувати політичні та економічні реформи. Успіх України у стабілізації її політичної системи стане головним фактором, що визначатиме її здатність рухатися вперед в цьому напрямку”, - йдеться у повідомленні прес-служби.

На переконання Євросоюзу, Україні потрібна зрозуміла і всеосяжна реформа Конституції з метою створення системи стримувань та противаг між головними органами влади, відповідно до принципів демократії, верховенства права і порад Венеціанської комісії.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня у Люксембурзі відбулося 11-е засідання Ради співробітництва Україна - ЄС. За підсумками засідання сторони підписали угоди про полегшення візового режиму, реадмісію і торгівлю сталеливарними виробами.