Путін готовий допомогти Україні скласти три і один

Росія готова обговорювати співпрацю з Україною в рамках Митного союзу у форматі «3+1».

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН сказав сьогодні на прес-конференції в Москві за підсумками засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії.

“Президент України ухвалив рішення створити групу «3+1», ми сьогодні говорили про це з Миколою Яновичем, ми готові найактивнішим чином включитися в цю роботу, і подивитися, де й що можливо зробити, як Україна може включитися у цей процес», - сказав В.ПУТІН.

Він вважає, що народи Росії і України є дуже близькими, і чим ближчі вони будуть, тим буде краще.

Російський прем`єр підкреслив, що рішення приєднуватися до того чи іншого інтеграційного простору є суверенним вибором будь-якої незалежної держави, і Україна в даному випадку не виключення.

“Це вибір українського народу і легітимного керівництва України”, - додав він.

В.ПУТІН підкреслив, що не треба забувати про прагматичний бік, адже 34% товарообороту України припадає на РФ. Також Росія перший економічний партнер для України, додав він.

За словами російського прем`єра, між двома країнами існує така кооперація, якої немає між багатьма країнами ЄС.

Він запевнив, що у разі приєднання України до ЄЕП щорічна вигода на першому етапі становитиме не менш як 10 млрд. дол.

За словами В.ПУТІНА, це питання потребує детальних розрахунків без політики.

“Ми вважаємо, що для Росії це вигідно, а Україна повинна сама вирішити - йти їй чи ні, - сказав він. - Упевнений, ми знайдемо найприйнятніші для наших країн варіанти взаємодії у сфері інтеграції, найвигідніші як для Росії, так і для України”.