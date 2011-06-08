Посольство Португалії в Україні запрошує всіх шанувальників кінематографу на Сьомий Фестиваль португальського кіно, що пройде 9-10 червня у Київському Будинку кіно.

Сеанси починаються о 18-й та о 20-й годині.

Адреса Будинку кіно: вулиця Саксаганського, 6.

Програма Фестивалю португальського кіно 2011 «Синопсис».

9 червня, 18:00.

Назва: «Дівчинка за викликом» («Call Girl»), 2007 р.

Жанр: трилер, кримінальна драма.

Автори сценарію: Антоніу Педру Вашкунселуш та Тіагу Р.Сантуш.

Режисер: Антоніу Педру Вашкунселуш.

Тривалість: 124 хв.

Багатонаціональна компанія, яка має намір побудувати модний туристичний комплекс, наймає Марію, «дівчинку за викликом» вищого класу, щоб вона, спокусивши мера на ім’я Меірелеш, здобула дозвіл на будівництво. Тим часом поліціант Мадейра, розслідуючи корупційну справу, виходить на Меірелеша та виявляє, що Марія, яку він кохає все життя, - виступає засобом впливу на політика …

9 червня, 20:00.

Назва: «Все це фаду» («Tudo isso é Fado»), 2004 р.

Жанр: комедія, детектив.

Режисер: Луїш Гарвау Телеш.

Автор сценарію: Сузанне Нагле.

Тривалість: 97 хв.

На щастя, «злочин» - професія, якій не треба навчатися. Амаду та Леонарду – двоє злочинців, які під звуки самби та фаду живуть за рахунок дрібних крадіжок, сподіваючись, що одного разу доля підкине їм справжнє пограбування… аж доки не зустрічають на своєму шляху фатальну красиву жінку із револьвером у руці. Вона знайомить їх з письменником, який в своїх детективних романах описує злочини, які, як кажуть, він сам скоїв. Є співучасники, предмет пограбування, залишилося лише призначити дату.

Чи не найкращий день для цього – ніч фіналу Світового чемпіонату з футболу, коли мільйони прикуті до телевізорів з єдиним бажанням виграти це «сумне фаду»?

10 червня, 18:00.

Назва: «Дофін» («O Delfim»), 2002.

Жанр: драма.

Режисер: Фернанду Лопеш.

Автор сценарію: Вашку Пуліду Валенте (за мотивами твору Жузе Кардозу Піреш).

Тривалість: 83 хв.

Португалія. Кінець 60-х років. Томаш Палма Браву, спадкоємець королівської родини, володар озера, його безплідної дружини Марії, однорукого слуги, пса та кабріолету, яким він їздить до Лісабону та проституток.

Детектив, який приїздить до озера кожного року на полювання, дізнається, що однорукий слуга був знайдений мертвий на ліжку подружжя, Марія в озері, а Томаш із собакою зниклі безслідно. Лише загадковий гавкіт чути з туману над озером…

10 червня, 20:00.

Назва: «Зоряний лев» («O Leão da Estrela»), 1947 р.

Жанр: комедія.

Режисер: Артур Дуарте.

Автори сценарію: Жуау Баштуш, Фелікс Бермудеш та Ернесту Родрігеш.

Тривалість: 113 хв.

Фанатичний вболівальник Анастасіу да Сільва їде з сім’єю до Порту на чемпіонат. Вони зупиняються в будинку дуже заможної родини Баратів, які також вважають сім’ю да Сільва приналежною до вищого класу суспільства. Син Баратів Едуарду закохується в дочку Анастасіу Жужу. Двоє вирішують одружитися, і батько нареченої має сплатити всі витрати за весільну церемонію в Лісабоні…