Завтра суд продовжить розгляд справи Луценка

У четвер, 9 червня, о 10.00 Печерський районний суд міста Києва продовжить розгляд справи лідера партії «Народна самооборона» Юрія ЛУЦЕНКА.

Про це повідомили УНІАН у пресс-службі партії і запросили усіх небайдужих підтримати Ю.ЛУЦЕНКА та висловити свій протест проти незаконного утримання його під вартою.

Також у «Народній самообороні» звернули увагу преси на те, що Печерський райсуд вимагає від журналістів, які хочуть потрапити на судове засідання, відповідної акредитації в суді.