Суд назвав законною кримінальну справу Тимошенко
16:49, 08 червня 2011Політика
6586 0
Політик подавала апеляцію
Апеляційний суд міста Києва підтвердив законність порушення кримінальної справи проти екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО за підписання нею газових контрактів з Росією у 2009 році.
Як передає кореспондент УНІАН, суд відхилив скаргу Ю.ТИМОШЕНКО, підтвердивши законність постанови Печерського районного суду столиці від 16 травня 2011 року.
Крім того, суд зауважив, що не у його повноваженнях розглядати справу по суті і надавати оцінку доказам, які містяться у матеріалах справи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter