Януковичу принесуть світові зразки «порнографії»

15 червня у Києві відбудеться громадська кампанія проти встановлення цензури - "день добровільної здачі порнографічної продукції".

Як повідомляє прес-служба Української гельсінської групи, громадські активісти принесуть до будівлі Адміністрації президента Віктора Януковича всесвітньо відомі картини та книги, які за визначенням закону "Про захист суспільної моралі" та критеріями Національної експертної комісії із захисту суспільної моралі можуть бути заборонені як "порнографія" або "пропаганда насильства".

"Ми принесемо президенту ці визнані культурні артефакти для того, щоб показати абсурдність існування закону, яким можна заборонити будь-що. Цей закон стає на шляху розвитку української культури і закладає міцний фундамент для репресій громадських і культурних активістів", - заявили організатори акції.

Під час акції активісти запропонують президенту використовувати величезну коробку сірників для боротьби з "порнографією".

Склавши твори мистецтва біля Адміністрації президента так, як це робили середньовічні інквізитори, учасники акції будуть чекати на рішення глави держави.

"Суспільство хоче бачити, що обере гарант Конституції: відвернеться від усього цивілізованого світу, спаливши частину його культурної спадщини, або прислухається до вимог представників громадянського суспільства і направить подання до Конституційного суду України, оскаржуючи конституційність норм цього ганебного закону", - розповіли активісти.

Нагадаємо, що громадськість вже зверталася до президента і парламентських фракцій з вимогою ухвалення законопроекту №6532, що передбачає скасування закону "Про захист суспільної моралі".

Більше 500 людей підписалися під колективним зверненням та висловили невдоволення конкретними аспектами чинного законодавства.

Громадянську ініціативу підтримали письменники та соціокультурні діячі, серед яких: Сергій Жадан, Володимир Яворський та інші.

ТСН