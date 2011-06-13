ЗМІ: Дачі й машини для влади обходяться бюджету як усі бібліотеки України

На утримання будинку відпочинку "Конча-Заспа", комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" та автобазу ДУС цього року з бюджету виділено 107 мільйонів гривень.

Про це йдеться матеріалі, опублікованому "Українською правдою" в понеділок.

На запит видання адміністрація президента відповіла, що відповідно до закону про держбюджет на 2011 рік передбачені видатки споживання на утримання "Конча-Заспи" в обсязі 29 мільйонів 309 тисяч 800 гривень, "Пущі-Водиці" - 16 мільйонів 23 тисячі 100 гривень.

Крім цих 45 мільйонів, на ремонт будинку комендатури "Конча-Заспи", яким користується охорона, виділено 14 мільйонів гривень.

Адміністрація президента також повідомила, що кошторис автобази Державного управління справами цього року складає 48 мільйонів 229 тисяч гривень.

Станом на 25 травня 2011 року в автобазі ДУС обліковувалося 455 одиниць автотранспортних засобів.

З них 349 легкових автомобілів, 36 вантажних, 47 мікроавтобусів та автобусів, а також 23 одиниці спеціальної техніки (зварювальні агрегати, навантажувачі, причіпи та інше).

"З цього переліку близько 100 автомобілів потребують капітального ремонту, морально та фізично застарілі", - сказано у відповіді Головного управління забезпечення доступу до публічної інформації.

Таким чином, на "Конча Заспу" з будинком комендатури, "Пущу-Водицю" та автобазу ДУС цього року передбачено 107 мільйонів гривень.

Для порівняння відзначається, що на санаторно-курортне оздоровлення інвалідів цього року виділено 97 мільйонів, на фінансування всіх українських бібліотек - 108 мільйонів гривень.