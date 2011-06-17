Нацрада відмовила у видачі ліцензії журналістам ТВі

Член президії партії «Наша Україна» Ірина ВАННИКОВА вважає, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення під надуманим приводом відмовила телеканалу «Інфо24», засновниками якого є журналісти каналу ТВі, у видачі ліцензії на супутникове мовлення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, вона зазначила, що, за задумом засновників, новий телеканал мав задовольнити потреби українців у оперативних новинах та об’єктивній інформації. Відтак Нацрада фактично позбавляє українського телеглядача можливості отримувати новинну інформацію щодо подій в Україні і світі у зручному для нього форматі, зауважила І.ВАННИКОВА.

«Вражає цинізм, упередженість і зухвалість, з якими представники Нацради розглядали питання про видачу цієї ліцензії. У прагненні догодити нинішній владі, яка боїться об’єктивного висвітлення ситуації в країні, цензори з Нацради перевершили навіть колег з Білорусі. Там, як відомо, діє супутниковий канал мовлення телеканалу «TV Беларусь» – єдиного незалежного мовника в цій країні», - наголосила вона.

І.ВАННИКОВА висловила обурення тим, що жоден із семи членів Нацради не мав мужності відійти від «генеральної лінії партії». «Ця одностайність нагадує «збори трудових колективів» з радянського минулого, коли всі, як один «не читали, але засуджували» дисидентів та світовий імперіалізм. Водночас, ті ж самі члени Нацради без будь-яких застережень роздають супутникові ліцензії для усілякого штибу розважальних каналів», - заявила вона.

На переконання І.ВАННИКОВОЇ, «холодна війна», оголошена Нарадою телеканалу ТВі, є конкретним прикладом утисків свободи слова в Україні, які свого часу закликав журналістів наводити нинішній глава держави.

«Ми засуджуємо таку політику і вимагаємо від Національної ради переглянути своє упереджене і необґрунтоване рішення», - підкреслила вона.