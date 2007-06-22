Кириленко: на першу десятку списку є мінімум 30 претендентів

"Переговори щодо створення блоку за участі “Нашої України”, “Правиці” та “Народної самооборони” ідуть дуже непросто, бо ми не звикли до адміністративно-командних методів роботи”, - зазначив під час прес-конференції у Чернівцях лідер “Нашої України” В’ячеслав Кириленко. Про це повідомила прес-служба Нашої України.

Він нагадав, що “Наша Україна” була ініціатором цих переговорів: “Документи про створення блоку практично готові. Ми зробимо все від нас залежне, щоб виборець, який прийде на дільницю, побачив не 15-20 списків, а один-два. Ми будемо виходити з національних інтересів, а не з меркантильних прагнень окремих політиків”.

На запитання про першу десятку списку Кириленко відповів: “На першу десятку у списку є як мінімум тридцять гідних претендентів. Такі люди як Ольга Герасим’юк, Микола Катеринчук, Славко Вакарчук, Лілія Григорович, Віталій Кличко можуть прикрасити будь-який список. Але остаточну крапку в цьому питанні поставить з’їзд”.

Голова партії пообіцяв, що найближчим часом відбудеться прес-конференція, на якій буде представлено першу п’ятірку блоку. Відповідаючи на запитання про друге, нещасливе для “Нашої України” місце (на минулих кампаніях під номером два йшли Стоян і Кінах), Кириленко пожартував, що його не буде: “Якщо серйозно, я гарантую, що друге місце займе надійна людина, справжній патріот, який сповідуватиме погляди і плани Президента”.