Наступного тижня в Україну прийде спека

19 травня за прогнозами синоптиків у західних областях України буде хмарно з проясненнями; вночі переважно без опадів, вранці та вдень пройдуть короткочасні дощі, грози, в окремих пунктах град та шквали 15-20 м/с, на Прикарпатті подекуди сильні дощі; температура вночі 9-14°, вдень 16-21°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на решті території очікується мінлива хмарність; без опадів, лише вдень у Приазов’ї, східних, Київській, Житомирській та Вінницькій областях місцями пройдуть грозові дощі; температура вночі 7-12°, вдень 19-24°, на півдні та сході до 26°. Вітер південно-західний, південний, 7-12 м/с.

20-21 травня буде мінлива хмарність. 20 травня у західних, вночі в східних, а вдень і в північних областях переважно без опадів; на решті території часом дощ, місцями гроза. 21 травня вночі без опадів, вдень місцями короткочасні грозові дощі. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15°, 20 травня у західних областях 5-10°; вдень 19-24°, на півдні, а 21 травня в Україні 22-27°.

22 травня в Україні, крім півдня та сходу, пройде короткочасний дощ. 23 травня переважно без опадів, лише вдень у північних та західних областях окремі грозові дощі. Температура вночі 10-15°, вдень 22 травня 23-28°, на сході, а 23 травня в Україні 25-31°.

У м.Києві та столичній області 19 травня буде мінлива хмарність. Без опадів, лише ввечері місцями пройде короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-10 м/с. Температура у Києві вночі 10-12°, вдень 21-23°; по області вночі 7-12°, вдень 19-24°.

20-21 травня очікується мінлива хмарність. 20 травня вночі та вранці, 21 травня вдень місцями короткочасний дощ, гроза; в решту часу без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-15° тепла, вдень 20 травня 19-24°, 21 травня 22-27°.

22 травня та місцями вдень 23 травня пройде короткочасний дощ, гроза (вночі 23 травня без істотних опадів). Температура вночі 10-15°, вдень 22 травня 23-28°, 23 травня 26-31°.