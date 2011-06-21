Депутат назвав пенсійну реформу геноцидом

ВО «Батьківщина» пропонує альтернативний варіант пенсійної реформи, у якій при обчисленні пенсій не буде збільшено пенсійний вік та трудовий стаж, натомість додаткових надходжень до Пенсійного фонду можна досягти за рахунок детінізації економіки, підвищення зарплат і створення нових робочих місць.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції у Рівному народний депутат України (фракція БЮТ-Батьківщина) Юрій ПРОКОПЧУК.

Пенсійну реформу, запропоновану нинішньою владою, Ю.Прокопчук назвав "геноцидом української нації".

За словами народного депутата, пропозиції щодо пенсійної реформи містяться у законопроекті «Про єдині принципи пенсійного забезпечення та державні стипендії працівникам культури, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення та деяким іншим категоріям осіб”, який зареєстровано у Верховній Раді.

Ю.ПРОКОПЧУК також повідомив, що особисто він вніс понад 40 поправок до запропонованого урядом законопроекту про пенсійну реформу. Одні з них, зокрема, стосуються обмеження максимального розміру пенсій для нинішніх vip-пенсіонерів та збереження нинішнього трудового (страхового) стажу при обчисленні пенсій.