Чому Наша Україна вперлася на своїй назві мегаблоку

Донецький регіон не залишиться без уваги «Нашої України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Івано-Франківську на прес-конференції повідомив лідер «Нашої України» В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

«Донецьк взагалі, регіон Донбасу, Крим, Севастополь без нашої уваги не залишаться. Хоча б тому, що там є також достатня кількість наших прихильників. Ми теж сподіваємось кількість прихильників збільшити», - сказав лідер «Нашої України» на зауваження журналістів, що рамках туру «Пишемо програму разом!» відсутній Донецький регіон.

В.КИРИЛЕНКО також підтвердив, що у назві виборчого блоку обов’язково буде назва «Наша Україна». «Ми готові до компромісу із своїми партнерами. Однак нова абревіатура в назві може викликати плутанину. Назва президентської сили має бути обов’язково присутня», - заначив В.КИРИЛЕНКО і додав, що в цьому питанні «об’єктивних причин для протиріч нема».

«Суб’єктивні є і були, - зауважив він. - Оскільки погодження позицій забирає багато часу. Тому ведемо переговори і тривають консультації».

Відповідаючи на запитання про переговори із ВО «Свобода», В.КИРИЛЕНКО сказав, що «мови про об’єднання із «Свободою» нема». За його словами, партнери по блоку теж виступають за українську мову, за визнання УПА, за вступ в ЄС тощо.