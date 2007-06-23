З персонами нон-грата остаточно розбереться Ющенко

Міністерство закордонних справ України наголошує, що пропозиції щодо «персон нон-грата» підготовлено і відповідне рішення прийматиметь після погодження з главою держави.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі прес-служби МЗС України щодо питання «персон нон-грата».

«У зв’язку із появою в деяких ЗМІ інформації про те, що начебто «Україна скасувала список персон нон-грата» прес-служба МЗС України повідомляє таке. На виконання доручення Президента України та у розвиток українсько-російських домовленостей, досягнутих на найвищому рівні, МЗС та Служба безпеки України опрацювали питання скасування заборони на в’їзд в Україну деяким громадянам Російської Федерації», - говориться у коментарі. Також у документі наголошується, що «підготовлені також пропозиції щодо механізмів та процедур запровадження такого рішення, яке на цьому етапі вимагає ще погодження Президентом України».

Відтак після остаточного погодження та прийняття відповідного рішення МЗС та Служба безпеки України оприлюднять спільну заяву з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, 10 червня президенти України та Росії домовилися створити комісію, яка вивчатиме питання щодо скасування практики оголошення персонами нон-грата громадян обох країн.