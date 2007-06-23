Інфаркт Цушка могла спровокувати отрута?

Лікар-консультант Василя ЦУШКА Ілля ЄМЕЦЬ не виключає, що інфаркт міністра внутрішніх справ міг бути спровокований отруйними речовинами.

Про це лікар заявив в інтерв`ю «Киевскому телеграфу».

Разом з тим І.ЄМЕЦЬ вказав, що в даний час підтвердити чи спростувати дану версію неможливо.

«Виключити чи підтвердити отруєння можна було лише в перші години, взявши аналізи крові і сечі, перевіривши їх на наявність тих агентів, які не повинні зустрічатися в організмі людини. Цього зроблено не було. Тому зараз робити подібні висновки вже пізно» – відзначив лікар.

І.ЄМЕЦЬ відзначив також, що стан міністра МВС після операції задовільний і найближчим часом він може повернутися на свою посаду.

«Організм у Василя Петровича (В.ЦУШКА – УНІАН) достатньо молодий, і мені як фахівцеві здається, що ця людина найближчим часом зможе займатися найважчою працею. В.ЦУШКО абсолютно здоровий для того, аби продовжити працювати на своїй посаді», – відзначив І.ЄМЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні виконуючий обов`язки міністра внутрішніх справ України Михайло КОРНІЄНКО заявив, що дату повернення міністра МВС України В.ЦУШКА можуть визначити лише лікарі.

«Сказати складно. Він зараз перебуває на реабілітації, і про цей термін (мається на увазі повернення – УНІАН) знають лише лікарі», - сказав М.КОРНІЄНКО.

Він також відзначив, що якщо міністр МВС перебуває «в реабілітаційному періоді, значить йдеться його одужання».

Довідка УНІАН. 26 травня В.ЦУШКА було госпіталізовано з діагнозом “інфаркт міокарду”.

31 травня у зв`язку з погіршенням стану здоров`я В.ЦУШКА реанімаційним літаком було доправлено до німецької клініки.

1 червня В.ЦУШКА прооперували.

Того ж дня народний депутат України, член фракції СПУ, Євген ФІЛІНДАШ під час пленарного засідання ВР заявив, що йому особисто відомо, що В.ЦУШКА було отруєно, і відомі вже й організатори цього інциденту. За його словами, це пов`язано з тим, що в кризовій ситуації МВС залишилося єдиним силовим органом, який відмовився підкорятися тискові з боку Секретаріату Президента.

Адвокат Тетяна МОНТЯН 30 травня також заявляла, що хвороба міністра внутрішніх справ В.ЦУШКА викликана отруєнням. За її словами, "він (В.ЦУШКО) знає, хто його отруїв і чому, і я озвучу цю версію, якщо він не виживе”.