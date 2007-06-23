Кириленко обіцяє ”цікавий список”

Лідер “Нашої України» В’ячеслав КИРИЛЕНКО переконаний, що ситуації навколо створення коаліції, на кшталт тієї, що була у 2006 році, не буде.

Як повідомляє прес-служба «Нашої України», про це В.КИРИЛЕНКО сказав під час зустрічі з викладачами та студентами ВНЗ Івано-Франківська.

“Наша партія постійно оновлюється. Нові обличчя вже з’явилися і будуть з’являтися. Список буде для вас цікавим”, - зауважив він.

Відповідаючи на запитання щодо ймовірності повторення “коаліціяди”, що тривала після минулих парламентських виборів, В.КИРИЛЕНКО сказав, що “коліціяди” не буде. “Бо у нас, на жаль, вже є сумний досвід і наші експерименти ледь не привели до втрати демократії”. Він також наголосив на неможливості утворення коаліції з Партією регіонів, СПУ чи КПУ, зазначивши що в угоді про створення виборчого блоку є окремий принциповий пункт щодо цього.