Кличко не підтримав відставки Черновецького (фото)

Той факт, що особисто Віталій КЛИЧКО та ще двоє депутатів його політичної сили не голосували сьогодні за включення в порядок денний Київради проекту постанови про дострокове припинення повноважень мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, свідчить про обґрунтованість чуток відносно того, що В.КЛИЧКО домовляється з Банковою про свою майбутню долю в Києві.

Таку думку висловив УНІАН політичний аналітик Павло БУЛГАК, коментуючи події сьогоднішнього засідання Київради, де за ініціативи фракції «БЮТ-Батьківщина» намагалися поставити на розгляд це питання.

Нагадавши, що раніше проект рішення про недовіру Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ підтримали дві комісії Київради – регламентна та з питань місцевого самоврядування, - експерт звернув увагу, що на самій сесії за включення до порядку денного цього питання проголосував лише 31 депутат. Категорично проти була фракція Партії регіонів.

«Це означає, що Банкова на даному етапі виступає проти відставки ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і дострокових виборів у Києві, а КЛИЧКО йде у фарватері ЯНУКОВИЧА», - зауважив П.БУЛГАК.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня В.КЛИЧКО закликав Київраду підтримати відставку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

«Голосування за висловлення недовіри меру столиці Леоніду ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ на найближчій сесії Київради стане своєрідним «іспитом на щирість» для нової столичної влади, який покаже, наскільки правдивими є заяви посадовців про наведення ладу в Києві», - зазначив він тоді.