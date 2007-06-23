У НУ придумали спосіб викинути одіозні фігури зі списку

Народний депутат України п’ятого скликання з фракції "Наша Україна" Руслан КНЯЗЕВИЧ вважає, що на міжпартійному з’їзді потрібно провести рейтингове голосування, аби не допустити появи одіозних прізвищ у списках блоку демократичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.КНЯЗЕВИЧ сказав сьогодні в Івано-Франківську на прес-конференції. «Я особисто наполягатиму, аби на міжпартійному з’їзді, формуючи виборчі списки, проводили рейтингове голосування по кожній кандидатурі окремо», - наголосив Р.КНЯЗЕВИЧ. «Нехай цей з’їзд триває не п’ятнадцять хвилин чи п’ять годин. Хай він проходитиме два-три дні. Адже можна виділити 15-20 хвилин на кожну кандидатуру», - додав він.

За його словами, «тільки тоді одіозних прізвищ у списках блоку не буде». «Якщо буде рейтингове голосування, тоді будуть справедливі рішення з’їзду», - зауважив він.

Проте Р.КНЯЗЕВИЧ не назвав жодного конкретного прізвища, про які може йти мова. Він переконаний, що рейтингове голосування є «найбільш справедливим підходом».