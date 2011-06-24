МВС готується до суду над Тимошенко

Міністерство внутрішніх справ закликає організаторів акцій біля Печерського районного суду Києва зробити все від них залежне, аби не допустити будь-яких правопорушень та протистояння в суспільстві.

Про це заявив начальник Департаменту міліції громадської безпеки МВС України Віктор РАТУШНЯК під час зустрічі із представниками організацій, які висловили бажання пікетувати 24 червня Печерський суд, повідомили УНІАН в Управлінні зв`язків з громадськістю МВС.

При цьому в МВС зазначили, що, на жаль, з усіх учасників, які подавали заявки на участь у пікетуванні, на зустріч прибули лише представники громадської організації «Загальновоїнська спілка України».

В.РАТУШНЯК озвучив заявки тих громадських організацій та партій, які планують взяти участь у завтрашньому пікетуванні. Серед них, окрім «Загальновоїнської спілки України», також заявка Київської міської організації «ВО «Батьківщина» з орієнтовною кількістю учасників заходів близько 10 тис. осіб.

За словами представника керівництва правоохоронного відомства, міліція зробить усе від неї залежне, аби забезпечити громадський порядок та спокій громадян, зберігши при цьому право громадян на мирні зібрання відповідно до ст. 39 Конституції України.

У свою чергу представник «Загальновоїнської спілки України» Олег КАЛАШНИКОВ (член Партії регіонів) зазначив, що всі масові заходи, які проводить «Загальновоїнська спілка України», завжди відповідають нормам Конституції та законодавства держави.

Також О.КАЛАШНИКОВ висловив упевненість в тому, що з боку членів організації не буде будь-яких спроб порушень норм діючого законодавства.

Результатом зустрічі між представниками керівництва МВС та громадської організації стало досягнення домовленостей про унеможливлення будь-яких порушень громадського порядку та протистоянь, зазначили в Управлінні зв`язків з громадськістю.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Печерському райсуді розглядатиметься кримінальна справа проти Ю.ТИМОШЕНКО щодо газових угод.

Раніше «Батьківщина» закликала громадян у п’ятницю о 9.00 зібратися під приміщенням Печерського суду на мирний мітинг.

«Прийти 24 червня під стіни сумно відомого Печерського суду в Києві - це значить більше, ніж підтримати ТИМОШЕНКО. Це означає прийти і захистити себе, своє майбутнє і майбутнє своїх дітей», - звернулася «Батьківщина» до українців.