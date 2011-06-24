Суд відмовив у задоволенні клопотання Тимошенко про відвід судді

Печерський районний суд відмовив у задоволенні клопотання екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО про відвід судді Родіона КІРЕЄВА, який головує у судовому засіданні з попереднього розгляду кримінальної справи проти екс-прем`єра щодо газових угод 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення після поновлення судового засідання після перерви оголосив суддя Р.КІРЄЄВ.

"Клопотання залишити без задоволення. Це рішення оскарженню не підлягає", - сказав Р.КІРЕЄВ.

Після цього прихильники Ю.ТИМОШЕНКО почали кричати : «Судді КІРЕЄВУ - ганьба".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 червня, Печерський районний суд Києва розпочав попередній розгляд кримінальної справи за обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО у незаконному підписанні в 2009 році газових контрактів з Російською Федерацією.

Ю.ТИМОШЕНКО та її захисник Сергій ВЛАСЕНКО заявили клопотання про відвід судді Р.КІРЕЄВУ, який головує у судовому засідання з розгляду справи Ю.ТИМОШЕНКО щодо газових угод 2009 року.