Калашніков каже, що люди Тимошенко «побили та знищили» 2000 його «орлів»

Голова ради всеукраїнської громадської організації "Загальновоїнська спілка України", екс-депутат від Партії регіонів Олег КАЛАШНІКОВ заявляє про побиття представників його організації прихильниками колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це він сказав у коментарі УНІАН.

За словами О.КАЛІШНІКОВА, його організація офіційно подала заявку на пікетування сьогоднішнього судового процесу над Ю.ТИМОШЕНКО. Екс-депутат зазначив, що вчора на зустрічі з міністром внутрішніх справ він офіційно заявив, що з боку членів «Загальновоїнської спілки України» не буде жодного порушення правопорядку. «Так і було. Ми стояли і мовчки дивилися, як знищували, провокували, ображали, били, навіть дівчину молоду встигли побити – не встигли ми захистити», - сказав він.

Водночас, О.КАЛАШНІКОВ наголосив, що прихильники Ю.ТИМОШЕНКО не пустили учасників його акції до визначеного їм місця проведення пікетування під будівлею Печерського райсуду.

«Величезна агресія з боку прихильників ТИМОШЕНКО, яка майже переросла у відкрите протистояння до будь-якого прояву елементів громадянського суспільства в Україні. Моя організація була розтоптана, знищена, люди побиті, все, що ми підготували для проведення свого громадського заходу, було знищено», - стверджує він.

О.КАЛАШНІКОВ заявив, що на нього особисто тричі нападали, у тому числі депутати від «БЮТ-Батьківщини» та їхні помічники.

«Ми, пересічні громадяни, отримали неонациський тиск і дії з боку тих, хто прикривався депутатськими мандатами, особисто мене ображали, паплюжили, наносили удари… Ми отримали бандитські напади, розбій, ґвалтування всього нашого майна, фактичний зрив заходу, на який було надано офіційний дозвіл», - сказав О.КАЛАШНІКОВ

Він висловив жаль, що представники його громадської організації не отримали захисту від міліції. Водночас, він не дав прямої відповіді, чи звертались із заявами в міліцію ті, хто був, за його твердженням, побиті прихильниками Ю.ТИМОШЕНКО, лише зауваживши, що вони будуть обмірковувати свої подальші кроки.

«Ми прийшли з відкритим серцем, ми прийшли висловити позицію пересічних громадян України, ми прийшли з позицією протидії корупції, ми прийшли просити суд винести справедливе рішення, ми прийшли просити, щоб суд у газових питаннях виніс рішення на користь України, бо виключно діяльність пані ТИМОШЕНКО привела до того, що Україна має сьогодні має газовий зашморг», - сказав О.КАЛАШНІКОВ.

Він назвав перемогою демократії те, що екс-прем’єр-міністр сіла на лаву підсудних, «а те, що при цьому відбуваються такі фашистські дії з боку її (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) прихильників, це, безумовно, загроза демократії і загроза громадянському суспільству».

За словами О.КАЛАШНІКОВА, на заході, організованому його спілкою, було близько 2 тисяч осіб.