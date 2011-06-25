У Тимошенко заявляють, що до Печерського суду підігнали важку техніку

У «БЮТ-Батьківщині» заявляють, що влада заблокувала важкою технікою місце проведення акції протесту біля Печерського районного суду Києва.

Про це повідомляє прес-служба партії «Батьківщина».

У «БЮТ-Батьківщині» вважають, що такі дії влади пов’язані з тим, що вона «перелякалась вчорашнього багатотисячного мітингу на підтримку Юлії ТИМОШЕНКО біля Печерського суду, де відбувалося судилище над лідером партії «Батьківщина».

Сьогодні зранку народні депутати від «БЮТ-Батьківщині» разом із прихильниками, прийшовши до Печерського райсуду, побачили, що навпроти стоїть важка техніка, а тротуар на Хрещатику заблоковано евакуаторами.

Незважаючи на вчорашню домовленість з київською міліцією про те, що автомобілі з обладнанням для проведення мітингу будуть до ранку знаходитись на Хрещатику, вночі їх силоміць прибрали з вулиці.

Не дивлячись на це, на місці вчорашнього проведення акції встановлено сцену, і партія «Батьківщина» закликає усіх киян та гостей столиці прийти сьогодні до Печерського райсуду і підтримати Ю.ТИМОШЕНКО.

Мітинг починається о 9.30 за адресою: Хрещатик, 42а.