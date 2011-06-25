БЮТ: У Печерському суді вночі знаходилися 30 невідомих осіб

Невідомі люди в кількості 30 осіб вночі перебували в залі Печерського районного суду Києва, де проходить судове засідання у справі екс-прем’єр-міністра, лідера «Батьківщини» Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це сьогодні УНІАН повідомив депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Олександр СОЧКА.

За його словами, сьогодні о 06.30 депутати прибули до будівлі Печерського суду. За його словами, працівники правоохоронних органів відмовили депутатам у вході до будівлі, мотивуючи це тим, що суд розпочне працювати о 09.00.

«Ми підійшли і стали біля двох входів у Печерський суд, і коли проходили працівники суду, ми їх просили показати їх посвідчення», - сказав О.СОЧКА. О 9-й годині депутатам дозволити увійти до суду. «Ми зайшли в суд і виявилося, що тут сидить близько 30 осіб молодого віку, які відмовлялися пояснювати, яким чином вони потрапили до будівлі і відмовлялися пояснювати взагалі, хто вони такі», - сказав народний депутат.

Він повідомив, що депутати з «БЮТ-Батьківщини» звернулися з проханням до працівників суду викликати правоохоронців для того, аби з’ясувати, хто ці люди. За словами О.СОЧКИ, наразі жодної реакції ні працівників суду, ні правоохоронних органів немає.

В той же час О.СОЧКА додав, що депутати змогли вивести цих осіб (переважно молодого віку – УНІАН) із зали засідання.

Пізніше кореспондент УНІАН став свідком розмови однієї з цих осіб, які перебували в залі, з народним депутатом від Партії регіонів Інною БОГОСЛОВСЬКОЮ. Зокрема, дівчина жалілася І.БОГОСЛОВСЬКІЙ, що їх «випхали із зали».

Наразі в коридорі перед залою засідань відбувається словесна суперечка між молодими особами та депутатами від «БЮТ-Батьківщини».